Александр Бубнов: «Краснодар» был эмоционально лучше, чем «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч 16-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) на «РЖД Арене» в Москве.
«Краснодар», хоть и восстанавливался на день меньше после матчей еврокубков, потерял меньше сил, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Футболисты выглядели эмоционально лучше после победы над «Трабзонспором», чем «Локомотив» после обидного поражения от «Ювентуса». Плюс у «Локо» много травмированных, поэтому результат закономерен».
Напомним, на 41-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счет, но в компенсированное к первому тайму время форвард «Краснодара» Маркус Берг забил ответный гол.
На прошлой неделе «Локомотив» упустил ничью с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов, а «Краснодар» победил «Трабзонспор» (3:1) в Лиге Европы.
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