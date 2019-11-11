Валерий Петраков: Увидел для себя, что нужно поменять в «Луче» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 ноября 2019 17:22ФутболЛипкин Антон

Валерий Петраков: Увидел для себя, что нужно поменять в «Луче»

Петраков стал новым главным тренером «Луча».

Новый главный тренер «Луча» Валерий Петраков рассказал о первом впечатлении от работы с командой.

«Увидел для себя, какие нужно сделать поправки, что поменять, – приводит VL.ru слова Петракова. – Но оставшиеся три матча придется доигрывать тем составом, который есть. А потом нужно будет некоторые позиции укрепить.

Что касается игры с «Нефтехимиком» (0:2), то на 18-й минуте все сломалось (после удаления в составе «Луча»). Не проявила команда характер, играя вдесятером. Не нашли ребята в себе силы или не верили в победу, поэтому за три минуты проиграли матч. Такого быть не должно».

Напомним, с учетом Кубка России безвыигрышная серия «Луча» составляет девять матчей. После 22 туров ФНЛ команда набрала 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Предыдущим местом работы Петракова была «Томь», которую он покинул в апреле 2018 года. Его дебют в новом клубе состоится 13 ноября в матче с «Шинником» в Ярославле.

Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР Федерер уступил Тиму на старте Итогового турнира АТР
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Еще по теме:
Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Мелкадзе – бомбардир и возвращение Дзагоева. Главные события 16-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас все самое интересное, что произошло в 16-м туре РПЛ. 10.11.2019 23:45 Футбол Безъязычный Алексей
Дамир Жафяров: За Билана меня еще не принимали! Форвард сборной России и нижегородского «Торпедо» – о хоккее, лошадях и секрете побед в непростых матчах. 10.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
18:39 Футбол Павел Колобков – о проблемах с визами США: Это нарушение гарантий, которая дает принимающая сторона
18:28 Хоккей Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду
17:58 Футбол Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией
17:50 Футбол Далер Кузяев: Россия покажет атакующий футбол с Бельгией
17:41 Фигурное катание Анна Щербакова – о группе Тутберидзе: Смотришь, как прыгают другие, и это не кажется таким трудным
17:31 Гандбол Полина Ведехина: Было понятно, что хочет Трефилов, а у Мартина времени мало
17:22 Футбол Валерий Петраков: Увидел для себя, что нужно поменять в «Луче»
17:14 Формула-1 В «Хаасе» сомневаются о продолжении выступлении в Формуле-1 после 2020 года
17:05 Хоккей Марнер пропустит месяц из-за травмы голеностопа
16:57 Хоккей Антон Худобин: Набирать очки – всегда здорово
16:31 Футбол Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился
16:25 Хоккей Капустин сменил «Сочи» на «Северсталь»
16:17 Футбол Пауло Дибала: Никто не ждал, что я забью правой ногой
16:09 Теннис Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли
15:57 Хоккей Макдэвид признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ
15:51 Хоккей Драйзайтль возглавил список лучших бомбардиров сезона в НХЛ
15:44 Формула-1 Нико Хюлькенберг: Когда многих пилотов увольняли, я по-прежнему был востребован
15:26 Футбол Берарди, Верратти и Спинаццола не помогут сборной Италии
15:16 Баскетбол Клайберн перенес операцию
15:05 Футбол Три игрока «Зенита» вошли в сборную тура по версии InStat
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array