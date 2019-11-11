Валерий Петраков: Увидел для себя, что нужно поменять в «Луче»

Новый главный тренер «Луча» Валерий Петраков рассказал о первом впечатлении от работы с командой.
«Увидел для себя, какие нужно сделать поправки, что поменять, – приводит VL.ru слова Петракова. – Но оставшиеся три матча придется доигрывать тем составом, который есть. А потом нужно будет некоторые позиции укрепить.
Что касается игры с «Нефтехимиком» (0:2), то на 18-й минуте все сломалось (после удаления в составе «Луча»). Не проявила команда характер, играя вдесятером. Не нашли ребята в себе силы или не верили в победу, поэтому за три минуты проиграли матч. Такого быть не должно».
Напомним, с учетом Кубка России безвыигрышная серия «Луча» составляет девять матчей. После 22 туров ФНЛ команда набрала 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.
Предыдущим местом работы Петракова была «Томь», которую он покинул в апреле 2018 года. Его дебют в новом клубе состоится 13 ноября в матче с «Шинником» в Ярославле.
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