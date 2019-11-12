Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную

По информации «БИЗНЕС Online», Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы.
Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения футболиста, голкипер пока отказывается, но по их ощущениям, он может поменять свое мнение.
Отмечается, что еще один источник подтвердил изданию, факт разговора между тренером сборной и бывшим капитаном национальной команды.
Напомним, Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней. За 14 лет он провел за национальную команду 111 матчей (33 из них – «на ноль») и пропустил 62 гола.
1 октября 2017 года пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева к болельщикам сборной России, в котором вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке «Карьяла». Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. «Советский спорт» попытался предположить, на кого сможет рассчитывать сборная через два с небольшим года на Играх-2022, а также в декабре на Кубке Первого канала. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Куда Кузнецова унесет его «птичка»? Победа над «Вегасом» стала для «Вашингтона» шестой кряду «Столичные» упрочили лидерство в чемпионате, опережая «Айлендерс» и «Бостон» на 4 очка. Открыл счет Евгений Кузнецов и впервые после дисквалификации сделал фамильную «птичку». 10.11.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Станислав Черчесов: Урагана нет – и вопросов нет Сборная России начала подготовку к двум заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Первая тренировка в Сочи продлилась короче школьного урока. 11.11.2019 19:15 Футбол Лемех Кирилл Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав