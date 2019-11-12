Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен вернуть в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

По информации «БИЗНЕС Online», Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы.

Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения футболиста, голкипер пока отказывается, но по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Отмечается, что еще один источник подтвердил изданию, факт разговора между тренером сборной и бывшим капитаном национальной команды.

Напомним, Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней. За 14 лет он провел за национальную команду 111 матчей (33 из них – «на ноль») и пропустил 62 гола.

1 октября 2017 года пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева к болельщикам сборной России, в котором вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.