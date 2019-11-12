Валерий Газзаев: Если Акинфеев решит вернуться в сборную, буду только рад

- Думаю, это исключительно позиция Игоря. Он столько сделал для российского футбола, поэтому он сам вправе принимать решение. Если Акинфеев примет решение о возвращении в сборную, то я буду только рад, - цитирует Газзаева Sport24.ru.
Ранее появилась информация, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов намерен вернуть голкипера ЦСКА в национальную команду.
Напомним, Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней. За 14 лет он провел за национальную команду 111 матчей (33 из них – «на ноль») и пропустил 62 гола.
1 октября 2017 года пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева к болельщикам сборной России, в котором вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.
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