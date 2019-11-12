«Если Акинфеев не вернется, могу попробовать». Ласицкене готова стать вратарем сборной (видео) Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене заявила о готовности выступить в составе сборной России по футболу на Евро-2020.

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«Если Игорь Акинфеев так и не вернется к Еuro-2020, могу попробовать сыграть», - подписала Ласицкене опубликованное в своем Instagram видео, на котором российская прыгунья в высоту отбивает мяч.

Ранее появилась информация, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов намерен вернуть голкипера ЦСКА в национальную команду.

Напомним, 1 октября 2017 года пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева к болельщикам сборной России, в котором вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.