Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Палмейраса» - Советский спорт
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13 ноября 2019 00:43ФутболГичунцев Артур

Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Палмейраса»

Такой информацией располагает 90min.com.

Хавбек «Палмейраса» Густаво Скарпа может перебраться в чемпионат России. В его услугах заинтересован «Зенит».

Отмечается, что за футболистом также следят лиссабонский «Спортинг» и неназванный клуб из Турции. При этом сообщается, что португальцы хотят выкупить его контракт в зимнее трансферное окно.

В этом году 25-летний бразилец отыграл 33 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Также он провел один матч за сборную Бразилии.

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