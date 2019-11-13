Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Палмейраса»

Хавбек «Палмейраса» Густаво Скарпа может перебраться в чемпионат России. В его услугах заинтересован «Зенит».
Отмечается, что за футболистом также следят лиссабонский «Спортинг» и неназванный клуб из Турции. При этом сообщается, что португальцы хотят выкупить его контракт в зимнее трансферное окно.
В этом году 25-летний бразилец отыграл 33 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Также он провел один матч за сборную Бразилии.
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