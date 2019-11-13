Стерлинг вернулся в сборную Англии после стычки с защитником «Ливерпуля»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг уладил конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. Согласно источнику, футболисты закрыли этот вопрос и вернулись к работе в национальной команде.
Ранее сообщалось, что Стерлинг и Гомес повздорили во время матча своих клубов. Позже нападающий подошел к защитнику в расположении сборной и схватил его за горло, предъявив претензии за слова, сказанные во время игры.
За этот поступок наставник англичан Гарет Саутгейт отстранил игрока от матча с командой Черногории в рамках Евро-2020.
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