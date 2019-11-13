Константин Кучаев: Слова Гончаренко – это эмоции

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал высказывания главного тренера команды Виктора Гончаренко в адрес арбитра Станислава Васильева в перерыве матча «Сочи» – ЦСКА (2:3) в 16-м туре премьер-лиги.
«Понятно, что все это эмоции, но работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летнего игрока. – Именно этим и вызван тот монолог нашего главного тренера».
Отметим, что поведение Гончаренко, который в своей речи использовал нецензурную лексику, рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
Ранее в нынешнем сезоне за оскорбление судей на один матч был дисквалифицирован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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