Гончаренко дисквалифицирован на один матч

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно, сообщает Sport24.ru.
Гончаренко наказан за общение с использованием ненормативной лексики с главным арбитром матча 16-го тура премьер-лиги с «Сочи» (3:2) Станиславом Васильевым.
«Гончаренко извинился за свое поведение, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Мы учли, что это с его стороны первое такое нарушение. Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них реальный, второй – условный. Плюс – штраф 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона».
Таким образом, Гончаренко не сможет присутствовать на скамейке запасных и подтрибунных помещениях «ВЭБ Арены» до, во время и после матча 17-го тура с «Крыльями Советов», который пройдет 24 ноября.
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