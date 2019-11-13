Алекс Крал: Лига чемпионов – это лишь шесть матчей, а в России у меня каждую неделю тяжелая игра Крал перешел в «Спартак» из «Славии», которая выступает в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о том, что ушел из «Славии», которая играет на групповом этапе Лиги чемпионов в одной группе с «Барселоной», «Боруссией» (Дортмунд) и «Интером».

«Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками – это круто, – приводит Sport24.ru слова 21-летнего чеха. – Но это лишь шесть матчей. В России же я каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии».

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» 1 сентября. За это время он провел за команду восемь матчей. Трансфер Крала обошелся клубу в 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.