Квинси Промес: Знаю все, что происходит в «Спартаке» - Советский спорт
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13 ноября 2019 16:22ФутболЛипкин Антон

Квинси Промес: Знаю все, что происходит в «Спартаке»

Голландец продолжает следить за своей бывшей командой.

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс», сообщил о том, что следит за красно-белыми больше, чем за другим своим бывшим клубом – «Севильей», в которой провел прошлый сезон.

– Знаю все, что происходит, – приводит Sport24.ru слова 27-летнего голландца. – Даже знаю, что команда больше не тренируется в Тарасовке, а занимается на базе около стадиона.

– Как можете оценить нынешнюю ситуацию в «Спартаке»?
– Если честно, я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится «Спартак». Для меня эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы. За четыре года он провел за команду 135 матчей, в которых забил 66 голов и сделал 33 результативные передачи.

В составе «Спартака» Промес стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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