«Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром» - Советский спорт
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13 ноября 2019 16:27Футбол

«Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром»

Во время паузы на игры сборных «Ростов» проведет контрольный матч с «Краснодаром».

Как сообщает пресс-служба ростовской команды, встреча состоится в Краснодаре в ближайшее воскресенье, 17 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что для болельщиков «Ростова» будет открыт гостевой сектор, вход на игру будет свободный.

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