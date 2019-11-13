«Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром»

Как сообщает пресс-служба ростовской команды, встреча состоится в Краснодаре в ближайшее воскресенье, 17 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
Отмечается, что для болельщиков «Ростова» будет открыт гостевой сектор, вход на игру будет свободный.
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