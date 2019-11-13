Алекс Крал: Тедеско поменял тактику, которая работает правильно «Спартак» выиграл три из пяти матчей под руководством Тедеско.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о том, что изменилось в команде после увольнения бывшего главного тренера Олега Кононова.

«Сложно дать оценку, ведь я провел в команде всего несколько недель до его увольнения, – приводит Sport24.ru слова 21-летнего чеха. – Могу только сказать, что с Доменико Тедеско мы тренируемся несколько иначе. Поменялась и тактика, которая, думаю, работает правильно».

Напомним, Тедеско был назначен в «Спартак» 14 октября. Под его руководством красно-белые провели пять матчей, в которых одержали три победы («Локомотив» – 3:0, «Ростов» – 2:1 и «Крылья Советов» – 2:0), сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и проиграли «Арсеналу» (0:1).

После 16 туров «Спартак» набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги.