Квинси Промес: Каррера всегда был честен с командой Итальянец проработал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы.

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Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс», высказался о работе под руководством итальянца Массимо Карреры.

– Он сделал нас чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно, – сказал 27-летний голландец в интервью Sport24.ru. – У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.

– Каррера всегда был честен с командой?

– Мое мнение – да. Если у него была какая-то проблема, он подходил и решал ее прямо. Если, например, я чувствовал, что меня не устраивают какие-то вещи, я тоже мог пойти в кабинет Массимо и сказать об этом.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку.