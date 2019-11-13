«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Полузащитник «Бешикташа» Огузхан Озьякуп в ближайшее трансферное окно может стать игроком «Краснодара».

Как сообщает турецкое издание Fanatik, сразу после окончания встречи матча 11-го тура чемпионата Турции между «Бешикташем» и «Денизлиспором» (1:0) представители «Краснодара» провели встречу с 27-летним центральным полузащитником.

Отмечается, что в ближайшее время «Краснодар» обсудит возможный переход хавбека с «Бешикташем».

Добавим, что Озьякуп перешел в турецкий клуб в июле 2012 года из молодежной команды лондонского «Арсенала». С тех пор полузащитник провел более 259 матчей за команду во всех турнирах, записав на свой счет 30 забитых мячей и 56 голевых передач.

Отметим, что в составе сборной Турции на счету хавбека 43 матча и один забитый мяч.