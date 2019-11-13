«Краснодар-2» в гостях разгромил «Енисей»

В составе краснодарской команды голами отметились Герман Онугха (42-я и 84-я минуты), Илья Воротников (75) и Леон Сабуа (89).
Отметим, что на 40-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Краснодара-2» Алекс Мацукатов.
Добавим, что в следующем туре «Краснодар-2» в гостях встретится с «Ротором», а «Енисей» на своем поле сыграет против «Томи».
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