«Краснодар-2» в гостях разгромил «Енисей» - Советский спорт
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13 ноября 2019 17:53Футбол

«Краснодар-2» в гостях разгромил «Енисей»

Футболисты «Краснодара-2» обыграли «Енисей» в домашнем матче 23-го тура ФНЛ со счетом 4:0.

В составе краснодарской команды голами отметились Герман Онугха (42-я и 84-я минуты), Илья Воротников (75) и Леон Сабуа (89).

Отметим, что на 40-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Краснодара-2» Алекс Мацукатов.

Добавим, что в следующем туре «Краснодар-2» в гостях встретится с «Ротором», а «Енисей» на своем поле сыграет против «Томи».

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