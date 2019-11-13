Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди

Как сообщает сайт организации, хавбек также будет оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.
Кроме этого, Силва будет вынужден пройти образовательную программу, которую предоставит FA.
Напомним, что 25-летний португалец опубликовал в социальной сети сообщение, на котором сравнил темнокожего француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. В Англии увидели в этом сравнении проявления расизма.
В свою очередь Менди выступил в защиту партнера и заявил, что это сравнение его не обидело. Позже защитник также в защиту Бернарду Силвы написал письмо в FA.
Добавим, что Бернарду Силва и Менди выступают вместе с 2016 года. До перехода в «Манчестер Сити» они играли за «Монако».
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