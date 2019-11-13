Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на один матч за пост в Twitter в адрес партнера по команде Бенджамена Менди.

Как сообщает сайт организации, хавбек также будет оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.

Кроме этого, Силва будет вынужден пройти образовательную программу, которую предоставит FA.

Напомним, что 25-летний португалец опубликовал в социальной сети сообщение, на котором сравнил темнокожего француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. В Англии увидели в этом сравнении проявления расизма.

В свою очередь Менди выступил в защиту партнера и заявил, что это сравнение его не обидело. Позже защитник также в защиту Бернарду Силвы написал письмо в FA.

Добавим, что Бернарду Силва и Менди выступают вместе с 2016 года. До перехода в «Манчестер Сити» они играли за «Монако».