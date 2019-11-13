ФИФА объявила о назначении Венгера (фото) - Советский спорт
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13 ноября 2019 18:26ФутболГичунцев Артур

ФИФА объявила о назначении Венгера (фото)

Ранее сообщалось, что французский специалист отказался от работы в московском «Спартаке».

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит карьеру в структуре ФИФА, о чем сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 13 ноября он был назначен на должность руководителя отдела глобального развития футбола. Отмечается, что экс-тренер «пушкарей» также будет заниматься отделом женского футбола, участвовать в процессах, связанных с IFAB, которая отвечает за ведение регулирование правил игры.

По слухам, 70-летний Венгер хотел тренировать «Баварию», однако, чемпион Германии отказался от его услуг. При этом у француза были предложения от «Милана» и «Монако», но он решил подписать контракт с ФИФА.

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