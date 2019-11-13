Капитан «Айтрахта», сбивший с ног тренера, дисквалифицирован до конца декабря (видео)

Матч 12-го тура немецкой бундеслиги «Фрайбург» – «Айнтрахт» (1:0) завершился настоящим скандалом.
Капитан хозяев Давид Абрахам намеренно толкнул наставника гостей Кристиана Штрайха, после чего тот упал.
Немецкий футбольный союз наказал игрока пропуском матчей до 29 декабря. Также он обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч евро. Отмечается, что «Айнтрахт» может обжаловать дисквалификацию в течение суток.
33-летний Абрахам перебрался в команду летом 2015 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей и забил 1 гол.
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