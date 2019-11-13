Юношеская сборная России сыграла вничью с Косово в матче отбора к Евро-2020 Встреча прошла в Кардиффе.

Новости СМИ2 Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) разошлись миром со сверстниками из Косово. Матч 1-го отборочного раунда Евро-2020 завершился со счетом 1:1. В составе россиян отличился Игорь Школик, забивший на 12-й минуте поединка. Следующий матч национальная команда проведет со сборной Уэльса. Встреча пройдет 16 ноября. Россия: Будачев, Прохин, Агапов, Вахания, Владимиров (Быковский, 70), Литвинов, Бакалюк (Макаров, 76), Школик (Петров, 76), Оганесян, Севикян (Герчиков, 70), Данилин (Косарев, 56)