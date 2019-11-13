Представитель «Локомотива»: Попробуем сохранить Мариу

Андрей Лосюк, представитель московского «Локомотива», отвечающий за трансферный рынок, сообщил о планах на полузащитника Жоау Мариу.
«Он проделывает хорошую работу, и мы очень счастливы. Не знаю, сможем ли мы сохранить его, но попробуем это сделать», – приводит слова Лосюка сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, 26-летний Мариу был арендован у миланского «Интера» до конца текущего сезона.
На данный момент он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.
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