Представитель «Локомотива»: Попробуем сохранить Мариу Ранее стало известно, что португалец сломал палец на ноге и не сыграет до 2020 года.

Андрей Лосюк, представитель московского «Локомотива», отвечающий за трансферный рынок, сообщил о планах на полузащитника Жоау Мариу.

«Он проделывает хорошую работу, и мы очень счастливы. Не знаю, сможем ли мы сохранить его, но попробуем это сделать», – приводит слова Лосюка сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, 26-летний Мариу был арендован у миланского «Интера» до конца текущего сезона.

На данный момент он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.