Виктор Булатов – о матче с «Армавиром»: То, что мы могли показать в нынешнем состоянии, мы и показал Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал поражение «Армавиру» в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:3.

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- Первый гол мы привезли сами себе, потом глупое удаление на ровном месте. Уже в первом тайме игра была сделана.

То, что мы могли показать в нынешнем состоянии, мы и показали. Повторю: у нас были проблемы с составом, и футболистам требовалось время, чтобы адаптироваться, - цитирует Булатова пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Спартак-2» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Луч».