«Ротор» на выезде переиграл «Химки» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ Футболисты «Ротора» одержали победу над «Химками» в гостевом матче 23-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

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В составе волгоградской команды голами отметились Олег Алейник (53-я минута) и Мухаммад Султонов (61).

После этой игры «Ротор» набрал 48 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Химки» после этого поражения с 46 очками опустились на третье место.

В следующем туре «Ротор» дома сыграет против «Краснодара-2», а «Химки» на своем поле встретятся с «Чертаново».