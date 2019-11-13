«Ротор» на выезде переиграл «Химки» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ

В составе волгоградской команды голами отметились Олег Алейник (53-я минута) и Мухаммад Султонов (61).
После этой игры «Ротор» набрал 48 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Химки» после этого поражения с 46 очками опустились на третье место.
В следующем туре «Ротор» дома сыграет против «Краснодара-2», а «Химки» на своем поле встретятся с «Чертаново».
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