«Чертаново» дома обыграл «Балтику» - Советский спорт
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13 ноября 2019 20:59Футбол

«Чертаново» дома обыграл «Балтику»

Футболисты «Чертаново» взяли верх над «Балтикой» в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

В составе московского клуба дублем отметился Юрий Завезен (23-я и 31-я минуты), еще один гол на свой счет записал Александр Канищев (90+2). У калининградской команды отличился Алихан Шаваев (36-я минута).

Отметим, что на 69-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Балтики» Ян Казаев, а на 90-й – хавбек Младен Кашчелан.

После этой игры «Чертаново», набрав 45 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице первенства. «Балтика», имея в активе 36 очков расположилась на седьмом месте.

В следующем туре «Балтика» дома сыграет против «СКА-Хабаровск», а «Чертаново» на выезде встретится с «Химками».

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