Сантуш заявил, что Роналду готов сыграть в ближайших матчах Его слова приводит A Bola.

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду готов помочь национальной команде в матчах отбора к Евро-2020 с Литвой и Люксембургом. Об этом заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Ранее наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что игрок испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего был заменен в двух матчах подряд (с «Локомотивом» и «Миланом»).

По информации итальянских СМИ, слова Сарри вызвали бурю негодования со стороны Роналду. Он назвал того «сукиным сыном» и уехал со стадиона до окончания игры с «Миланом». При этом 34-летний форвард не стал направляться к запасным. Он ушел в раздевалку.

В текущем сезоне звездный нападающий провел 13 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевых передачи.