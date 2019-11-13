«Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду» - Советский спорт
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13 ноября 2019 21:32Футбол

«Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду»

Футболисты «Торпедо» уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ со счетом 0:2.

В составе нижегородской команды голами отметились Александр Ставпец (20-я минута, пен.) и Артур Сагитов (86).

Отметим, что встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

После этой игры «Нижний Новгород» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. «Торпедо», имея в активе 51 очко, расположился на первой строчке.

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Армавира», а «Нижний Новгород» на своем поле встретится с «Чайкой».

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