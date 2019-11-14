Евгений Алдонин: Непоследовательные ошибки судей вызывают много вопросов

«Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учётом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещё больше запутывает рефери. Поэтому всё дело в квалификации», — заявил Алдонин RT.

Ранее он высказал мнение о дисквалификации главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.