Евгений Алдонин: Непоследовательные ошибки судей вызывают много вопросов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 11:40Футбол

Евгений Алдонин: Непоследовательные ошибки судей вызывают много вопросов

Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин высказал мнение о судействе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учётом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещё больше запутывает рефери. Поэтому всё дело в квалификации», — заявил Алдонин RT.

Ранее он высказал мнение о дисквалификации главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города. 13.11.2019 21:45 Футбол Августин Александр
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
12:05 Хоккей Курт Фрейзер: «Куньлунь» опять не может забить, и это нас губит
12:00 Хоккей Лаури Марьямяки: «Куньлунь» был лучше, но «Йокериту» повезло
11:40 Футбол Евгений Алдонин: Непоследовательные ошибки судей вызывают много вопросов
11:40 Хоккей Даррен Дрегер: Для расторжения контракта Ковальчук должен нарушить условия или отказаться от него
11:38 Футбол Евгений Алдонин: Мне кажется, у Гончаренко «накипело»
11:29 Хоккей Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились
11:23 Хоккей Сергей Бобровский: Я недоволен собой и не ищу оправданий
11:10 Футбол Команда Бекхэма проведет свой первый матч с «Гэлакси»
10:44 Хоккей Соботка пропустит до шести недель после силового приема Кучерова
10:33 ММА Российский боец UFC арестован по делу о похищении человека и вымогательстве
10:33 Футбол Сандро Тонали: Не пугает, что президент «Брешии» не хочет продавать меня даже за 300 миллионов евро
10:19 Теннис Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня
10:09 Хоккей «Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд
10:02 Хоккей «Даллас» победил «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ
09:52 Хоккей 23 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» победить «Торонто»
09:39 Хоккей «Оттава» победила «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ
09:31 Хоккей Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
01:48 Футбол Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым
01:28 ММА Отец Нурмагомедова: У Хабиба нет времени реагировать на выпады Макгрегора
00:59 Теннис Зверев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array