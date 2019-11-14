Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо»: Всегда сложно говорить после поражения «Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» на «Открытие Арене».

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Александр Бородкин подвел итоги матча 23-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2) на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

– Всегда сложно говорить, когда команда проигрывает, – приводит слова Бородкина официальный сайт ФНЛ. – Но главное – сделать из поражения правильные выводы и продолжать двигаться вперед.

– Нет ли у вас претензий к полю?

– К полю, с моей точки зрения, претензий быть не может. Газон был в хорошем состоянии, а потери мяча я связываю с техническим браком.

Отметим, что «Торпедо» потерпело четвертое поражение в сезоне. Черно-белые сохраняют лидерство в турнирной таблице, но теперь опережают «Ротор» на три очка.

В следующем туре 17 ноября «Торпедо» сыграет в гостях с «Армавиром».