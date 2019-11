«ПСЖ» ведет переговоры о выкупе Икарди

«Пари Сен-Жермен» ведет переговоры с агентом и женой форварда Мауро Икарди Вандой Нарой о выкупе прав на игрока, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

26-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» 2 сентября на правах аренды из «Интера» и в десяти матчах за команду забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Спортивный директор клуба Леонардо хочет уже в ближайшие месяцы активировать опцию и полноценном трансфере за 65 миллионов евро. А президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи готов предложить игроку пятилетний контракт.

