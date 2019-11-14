Иранцы с Азмуном проиграли Ираку в матче отбора ЧМ-2022 Встреча прошла на стадионе «Аммана».

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Футболисты сборной Ирана уступили игрокам Ирака в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2).

Форвард «Зенита» Сердар Азмун отыграл весь матч и не отличился результативными действиями на поле. Он был заменен в самой концовке поединка.

Таким образом, Ирак набрал 10 очков и вышел на 1-е место в группе С. В активе Ирана – 6 баллов и 3-я позиция.

Квалификация ЧМ-2022. Азия. Второй раунд

Группа С

Ирак – Иран – 2:1 (1:1)

Голы: Моханад, 11; Абдулнаби, 90+2 – Нуроллахи, 25.

Удаление: Шоджаеи (Иран), 81.