Александр Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова Арбитр наказан за ошибки в матче «Зенит» – ЦСКА.

Президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах премьер-лиги.

«Если брать матч «Зенит» – ЦСКА, то (глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр) Егоров поставил Вилкову положительную оценку, – приводит «Чемпионат.com» слова Дюкова. – Я с ней не согласен, потому что в начале матча произошел эпизод, когда не была показано желтая или красная на выбор, но карточка

Что касается эпизода с (Якой) Бийолом, то это чистая желтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с (Сердаром) Азмуном и (Иваном) Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет».

Напомним, в 15-м туре Вилков работал на матче «Зенит» – ЦСКА (1:1) и оставил без наказания форварда хозяев Сердара Азмуна после его удара по ноге полузащитника Ивана Облякова.

До конца года в премьер-лиге пройдет еще три тура.