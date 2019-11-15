Российская премьер-лига поддержала судейские реформы

«Российская премьер-лига считает предложения президента РФС А. В. Дюкова по реформе судейства и инспектирования правильным и своевременным. Концепция развития судейства, представленная А. Хачатурянцом на заседании, отвечает современным реалиям.
Клубы РПЛ настроены на конструктивную работу с новым руководством Судейского Комитета РФС», - говорится в сообщении РПЛ, опубликованном на официальном сайте организации.
Напомним, что после очередного заседания Исполкома РФС, которое прошло в пятницу, 15 ноября, в северной столице, президент организации Александр Дюков рассказал журналистам о том, какие изменения в самом ближайшем будущем ждут российский футбол.
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