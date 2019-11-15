Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией в товарищеском матче

В составе аргентинской команды голом отметился Лионель Месси (13-я минута).

Добавим, что на 10-й минуте встречи нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус не смог реализовать пенальти, а спустя три минуты не смог отличиться с 11-метровой отметки Лионель Месси.

Отметим, что Месси сыграл за национальную команду впервые за четыре месяца, последний раз 32-летний нападающий входил на поле в составе сборной Аргентины 6 июля в матче за третье место на Кубке Америки против Чили (2:1).

В следующем товарищеском матче Бразилия 19 ноября дома сыграет против команды Южной Кореи, а Аргентина днем ранее на своем поле встретится со сборной Уругвая.

Товарищеский матч

Бразилия – Аргентина - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Месси (13).

Бразилия: Алиссон, Милитао, Данило, Тиаго Силва, Алекс Сандро (Лоди, 64), Каземиро (Уэсли, 86), Лукас Пакета (Коутиньо, 46), Артур (Фабиньо, 55), Виллиан (Родриго, 71), Фирмино, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 71).

Аргентина: Андрада, Отаменди, Фойт, Пеццелья, Тальяфико, Паредес (Родригес, 83), Ло Чельсо (Акунья, 59), де Пауль (Домингес, 90), Окампос (Гонсалес, 74), Мартинес (Аларио, 88), Месси.

Предупреждения: Каземиро (22), Данило (27), де Пауль (43), Тальяфико (61), Милитао (64), Паредес (73).