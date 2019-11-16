Балерина Вишнева стала послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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16 ноября 2019 09:55ФутболЛипкин Антон

Балерина Вишнева стала послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Балерина Диана Вишнева стала послом Санкт-Петербурга на Евро-2020, сообщает официальная страница Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Уроженка Ленинграда Вишнева является примой Мариинского театра, в котором выступает с 1995 года.

До этого послами Санкт-Петербурга стали дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Василий Герелло и бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

Напомним, финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Глазго и Копенгагене.

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