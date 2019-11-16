Россия проигрывает после первого тайма Бельгии со счетом 0:3 В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 9-го тура группового этапа отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Новости СМИ2 После первого тайма российская команда уступает со счетом 0:3. В составе сборной Бельгии дублем отметился Эден Азар (33-я и 40-я минута), еще один гол на свой счет записал Торган Азар (19). «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.