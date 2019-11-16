Александр Медведев: Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет - Советский спорт
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16 ноября 2019 22:09Футбол

Александр Медведев: Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – об интересе команды к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.

– Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет и в подогреве цены на них – тоже, – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может рассмотреть вариант продажи братьев Алексей и Антона Миранчуков в европейские клубы за 25 миллионов евро.

Добавим, что Алексей Миранчук в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Локомотив», в которых забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи. На счету Антона Миранчука десять матчей, два гола и одна результативная передача.

По оценкам сайта Transfermarkt.com, трансферная стоимость каждого из братьев составляет 16 миллионов евро.

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