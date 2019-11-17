Андрей Червиченко: Акинфеев - бесспорная легенда, но за последний год он прибавил только в возрасте Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении в состав сборной России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

- Я всегда против подобных камбэков, потому что люди не молодеют. Акинфеев - бесспорная легенда, но за последний год он точно не прибавил ни в чем, кроме возраста. Нужно наигрывать кого-то нового, вливать свежую кровь. Сегодня Бакаев вышел и игра сборной в атаке изменилась в лучшую сторону, и таким же образом нужно постепенно подбирать нового вратаря для сборной, – цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен вернуть голкипера ЦСКА в национальную команду. Однако позже наставник национальной команды опроверг эту информацию.