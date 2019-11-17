Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 ноября 2019 19:32ФутболГичунцев Артур

Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020

Встреча прошла в Люксембурге.

Матч отбора к Евро-2020 Люксембург – Португалия завершился в пользу действующих чемпионов Европы – 2:0.

В составе победителей по голу забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86).

Таким образом, португальцы вышли на турнир, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC
Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
ЗаКруглились. «Молодежка» упустила победу над канадцами за 22 секунды до сирены Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать минимальный перевес в счете в пятом матче молодежной Суперсерии-2019. В овертайме канадцы дожали огорченных гостей (2:1 ОТ) и вышли вперед в серии. 14.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:17 Фигурное катание Волохов Юрий
Приручить «Красных дьяволов» реально. Разбираем персональные дуэли в матче Россия – Бельгия Перед матчем за первое место в группе разбираем персональные дуэли, которые мы наверняка увидим в субботу в матче Россия - Бельгия. 16.11.2019 10:43 Футбол Мощенко Захар
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:27 Бокс Усачев Владислав
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
19:56 Баскетбол «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ
19:32 Футбол Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
19:18 Футбол Павел Мамаев: Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле
18:53 Футбол Александр Медведев – о матче с Бельгией: Последнее дело – винить вратарей
18:41 ММА Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя
18:26 Футбол «Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
17:30 Футбол Валерий Рейнгольд: Что понравилось в сборной? Бакаев
17:28 Бокс Михаил Кокляев: Я – гвардеец кардинала в правовом поле
16:52 Футбол Виктор Булатов: Если бы забили свои моменты, то могли бы выиграть у «Луча»
16:41 Футбол Владимир Пономарев: Бельгийцы начали валять дурака уже в первом тайме
16:27 Футбол Александр Медведев: Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро
16:12 Конькобежный спорт Шихова стала третьей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира
15:52 Футбол «Спартак-2» проиграл «Лучу», «Енисей» разгромил «Томь»
15:46 Теннис Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса
15:31 Футбол Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на игру с «Краснодаром»
15:17 Футбол Евгений Бушманов: Решение сыграть в такой футбол с Бельгией – правильное
14:56 Хоккей «Металлург» проиграл «Куньлуню», прервав свою серию из пяти побед
14:44 Биатлон «Есть явные пассажиры». Дмитрий Губерниев - о составе сборной России по биатлону
14:29 Хоккей Алексей Кудашов: У игроков СКА страдает реализация
14:14 Футбол Андрей Червиченко: Акинфеев - бесспорная легенда, но за последний год он прибавил только в возрасте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array