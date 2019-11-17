Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020

Матч отбора к Евро-2020 Люксембург – Португалия завершился в пользу действующих чемпионов Европы – 2:0.
В составе победителей по голу забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86).
Таким образом, португальцы вышли на турнир, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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