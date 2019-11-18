Сборная Франции с первого места вышла на Евро-2020 - Советский спорт
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18 ноября 2019 01:00ФутболГичунцев Артур

Сборная Франции с первого места вышла на Евро-2020

В прошлом году команда Дидье Дешама выиграла чемпионат мира в России.

Матч квалификации Евро-2020 Албания – Франция завершился в пользу гостей со счетом 2:0.

В составе победителей по голу забили Корентен Толиссо (8-я минута), а также Антуан Гризманн (31).

Таким образом, французы вышли на турнир с первого места.

В другом матче группы Н сборная Исландии оказалась сильнее команды Молдовы (2:1) и получила право завоевать путевку на Евро через стыковые матчи.

Евро-2020. Квалификация

Албания – Франция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 8 Толиссо, 0:2 – 31 Гризманн.

Албания: Бериша, Леняни (Роши, 46), Весели, Хюсай (Траши, 82), Косе (Мемушай, 46), Баре, Гьясула, Гимшити, Дермаку, Балай, Манай.

Франция: Манданда, Менди (Динь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толиссо, Сиссоко, Кимпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир, 85), Гризманн.

Предупреждения: Хюсай (20), Лангле (26).

Молдова – Исландия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 17 Бьярнасон, 1:1 – 56 Милинчану, 1:2 – 65 Сигурдссон.

Молдова: Кошелев, Фокша, Армаш, Фокша, Ионицэ, Кочук, Карп (Кожокарь, 90), Раца, Гынсарь (Граур, 83), Милинчану (Домашкан, 60), Плэтикэ.

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Ингасон, Скуласон, Бьярнасон (Магнуссон, 87), Паульссон, Андерсон (Фридьоунссон, 55), Сигурдссон, Сигурдссон, Сигторссон (Кьяртанссон, 29), Бедварссон.

Предупреждения: Бьярнасон (19), Фокша (34), Паульссон (43), Раца (49), Сигурдссон (64), Ионицэ (76), Фридьоунссон (90).

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