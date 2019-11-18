Соболевым интересуются в Англии, Германии, Италии и Турции Форвард «Крыльев Советов» может уехать из России в зимнее трансферное окно.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.ru.

По информации источника на 22-летнего российского нападающего претендуют клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Ранее сообщалось, что за Соболевым также следят московские «Динамо» и «Локомотив». Отметим, что сумма отступных в контракте игрока составляет два миллиона евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Соболев забил десять голов и сделал три результативные передачи в 16 матчах премьер-лиги и делит с Элдором Шомуродовым из «Ростова» первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.