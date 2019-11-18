Адиев возглавил символическую сборную 24-го тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную 24-го тура первенства.
В команде представлены восемь команд, по два представителя – у «Армавира», «Краснодара-2» и «Химок». Возглавил команду новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев.
Отметим, что полузащитник «Химок» Артем Полярус включен в сборную тура в шестой раз.
Символическая сборная 24-го тура ФНЛ:
вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар-2»);
защитники: Максим Насадюк («Луч»), Сергей Бородин («Краснодар-2»), Петр Тен («Армавир»), Иван Маклаков («Балтика»);
полузащитники: Хачим Машуков («Авангард», 2), Эдуард Лусикян («Армавир»), Игорь Безденежных («Чайка»), Артем Полярус («Химки», 6);
форварды: Идрис Умаев («Химки»), Артем Делькин («Енисей»).
Главный тренер: Магомед Адиев («Чайка»).
Матчи 25-го тура пройдут 23 ноября.