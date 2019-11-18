Адиев возглавил символическую сборную 24-го тура ФНЛ В команду вошли по два игрока «Армавира», «Краснодара-2» и «Химок».

ФНЛ опубликовала символическую сборную 24-го тура первенства.

В команде представлены восемь команд, по два представителя – у «Армавира», «Краснодара-2» и «Химок». Возглавил команду новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев.

Отметим, что полузащитник «Химок» Артем Полярус включен в сборную тура в шестой раз.

Символическая сборная 24-го тура ФНЛ:

вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар-2»);

защитники: Максим Насадюк («Луч»), Сергей Бородин («Краснодар-2»), Петр Тен («Армавир»), Иван Маклаков («Балтика»);

полузащитники: Хачим Машуков («Авангард», 2), Эдуард Лусикян («Армавир»), Игорь Безденежных («Чайка»), Артем Полярус («Химки», 6);

форварды: Идрис Умаев («Химки»), Артем Делькин («Енисей»).

Главный тренер: Магомед Адиев («Чайка»).

Матчи 25-го тура пройдут 23 ноября.