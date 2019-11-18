Александр Алаев: Мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами Ранее команда завоевала путевку на чемпионат Европы.

Загрузка...

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о планах сборной России на ближайший год. По его словам, национальная команда перед стартом Евро-2020 сыграет четыре контрольных матча, в том числе со сборной Молдовы.

«РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне.

Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдовы.

Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время, и мы будем готовы объявить о наших планах», – цитирует функционера Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что игру со сборной Молдовы россияне проведут 31 марта 2020 года.