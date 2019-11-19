Гол Месси спас сборную Аргентины от поражения в матче с Уругваем - Советский спорт
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19 ноября 2019 00:28ФутболГичунцев Артур

Гол Месси спас сборную Аргентины от поражения в матче с Уругваем

Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль).

Товарищеский матч сборных Аргентины и Уругвая завершился вничью – 2:2.

По голу в этой игре забили Лионель Месси и Серхио Агуэро. У сборной Уругвая это сделали Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

Отметим, что капитан «Барселоны» реализовал пенальти в компенсированное время и спас свою команду от поражения.

Товарищеский матч

Аргентина – Уругвай – 2:2 (0:1)

Голы: Кавани, 34 (0:1); Агуэро, 63 (1:1); Суарес, 68 (1:2); Месси, 90+2 – с пенальти (2:2).

Аргентина: Андрада, Саравиа, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес (Николас Гонсалес, 79), Де Пауль (Гидо, 88), Акунья (Домингес, 68), Дибала (Мартинес, 76), Месси, Агуэро.

Уругвай: Кампанья, Касерес, Коатес (Джованни Гонсалес, 17), Годин, Винья, Торрейра, Весино, Вальверде (Бентанкур, 75), Лозано (Браво, 88), Кавани (Лаксальт, 56), Суарес.

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