Жеребьевка ¼ финала Кубка России пройдет 22 ноября В этот день определится хозяин поля в матче «Спартак» – ЦСКА

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Жеребьевка ¼ финала Кубка России пройдет в пятницу на этой неделе в Доме футбола, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, в четвертьфинале сыграют:

«Химки» (Московская область) – «Торпедо» (Москва)

«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург)

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный)

Напомним, в 1/8, ¼ и ½ финалах хозяин поля определяется по наибольшей разности домашних и гостевых матчей. При этом отсчет ведется с 1/16 финала.

Таким образом, на данный момент известно, что матч «Химки» – «Торпедо» пройдет на поле подмосковного клуба. Во всех остальных парах будет проведена жеребьевка, которая начнется в 12:00 (мск).

Матчи ¼ финала состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точные даты и время проведения будут определены позднее.