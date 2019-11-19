Жеребьевка ¼ финала Кубка России пройдет 22 ноября

Жеребьевка ¼ финала Кубка России пройдет в пятницу на этой неделе в Доме футбола, сообщает официальный сайт РФС.
Напомним, в четвертьфинале сыграют:
«Химки» (Московская область) – «Торпедо» (Москва)
«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург)
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный)
Напомним, в 1/8, ¼ и ½ финалах хозяин поля определяется по наибольшей разности домашних и гостевых матчей. При этом отсчет ведется с 1/16 финала.
Таким образом, на данный момент известно, что матч «Химки» – «Торпедо» пройдет на поле подмосковного клуба. Во всех остальных парах будет проведена жеребьевка, которая начнется в 12:00 (мск).
Матчи ¼ финала состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точные даты и время проведения будут определены позднее.
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