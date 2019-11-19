Роберто Манчини: Рекорды имеют значение, когда выигрываешь титулы - Советский спорт
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19 ноября 2019 12:03ФутболЛипкин Антон

Роберто Манчини: Рекорды имеют значение, когда выигрываешь титулы

Сборная Италии одержала 11 побед подряд.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Арменией (9:1) заключительном матче команды в отборочном турнире Евро-2020 на «Стадио Ренцо Барбера» в Палермо.

«Приятный вечер: последняя игра в квалификации, и мы здорово справились с ней, – приводит Football Italia слова Манчини. – В нынешние времена обычно нельзя забить девять голов в международном матче. Но мы выложились полностью, чтобы добиться этого. А что до рекордов, то они имеют значение, когда выигрываешь титулы».

Напомним, сборная Италии выиграла все десять матчей в квалификации с общим счетом 37:4. Всего же победная серия «скуадры адзурры» составляет 11 матчей, что стало новым рекордом в истории итальянского футбола.

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