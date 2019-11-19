Каспер Шмейхель: Выход на Евро значит для нас все Дания сыграла вничью с Ирландией и обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.

Загрузка...

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель высказался о ничьей с Ирландией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на «Авива Стэдиум» в Дублине, благодаря которой команда обеспечила себе участие в финальном турнире.

«Обе команды не показали качественного футбола, – приводит слова 33-летнего вратаря официальный сайт УЕФА. – Но так всегда бывает в равных противостояниях.

У нас не получилось ничего из того, что планировали, и нам пришлось уповать на силу воли и решимость. Это было необходимо, потому что мы оказались под давлением.

Выход на Евро значит для нас все. Мы маленькая нация и у нас невысокие шансы проводить крупные турниры дома. И то, что мы предоставили нашим болельщикам такую возможность, – это потрясающе и неповторимо».

Напомним, сборная Дании стала соперником России по группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.