Кукуян рассудит «Тамбов» и «Локомотив», Безбородов - ЦСКА и «Крылья Советов» Стали известны главные арбитры, назначенные на матчи 17-го тура чемпионата России.

Загрузка... 22 ноября (пятница) «Тамбов» - «Локомотив»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург). 23 ноября (суббота) «Оренбург» - «Ахмат»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург). «Рубин» - «Зенит»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва). «Динамо» - «Ростов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Александр Гончар (Сочи). 24 ноября (воскресенье) «Уфа» - «Сочи»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва). «Урал» - «Спартак»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург). «Арсенал» - «Краснодар»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Константин Шаламберидзе (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Владимир Овчинников (Москва). «ЦСКА» - «Крылья Советов»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); ВАР - Сергей Карасев (Москва), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).