«Волгоград Арену» планируют передать в собственность «Ротора» Решение будет зависеть от реализации бизнес-плана, рассчитанного до 2024 года.

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Недавно переданный в собственность администрации Волгоградской области 45-тысячный стадион «Волгоград-Арена» собираются в ближайшее время передать местному «Ротору». Об этом сообщает представитель администрации региона.

Отмечается, что данная операция будет готова к рассмотрению «после достижения приемлемых финансовых и экономических результатов деятельности стадиона администрацией области».

Ранее был разработан бизнес-план операционной деятельности стадиона, согласно которому будут проводиться культурно-массовые и концертные мероприятия в свободные от футбола дни. При этом около 17 тысяч квадратных метров внутренних и подтрибунных помещений планируется сдать в аренду для открытия спортивных детских секций и центров семейного отдыха. Реализация этого проекта рассчитана до 2024 года.