Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила команду Южной Кореи Футболисты сборной Бразилии разгромили команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 3:0.

В составе бразильской сборной голами отметились Лукас Пакета (9-я минута), Филиппе Коутиньо (36) и Данило (60).

Ранее команда Венесуэлы на выезде в контрольной встрече разгромила сборную Японии со счетом 4:1.

Товарищеский матч

Бразилия – Южная Корея - 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лукас Пакета (9), 2:0 – Коутиньо (36), 3:0 – Данило (60).

Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88).

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый Чжо.

Предупреждение: Хван Хи Чхан (34).