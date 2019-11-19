Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила команду Южной Кореи

В составе бразильской сборной голами отметились Лукас Пакета (9-я минута), Филиппе Коутиньо (36) и Данило (60).
Ранее команда Венесуэлы на выезде в контрольной встрече разгромила сборную Японии со счетом 4:1.
Товарищеский матч
Бразилия – Южная Корея - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лукас Пакета (9), 2:0 – Коутиньо (36), 3:0 – Данило (60).
Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88).
Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый Чжо.
Предупреждение: Хван Хи Чхан (34).