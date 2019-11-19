Даниэль Леви: Почеттино и его тренерский штаб всегда будут частью истории «Тоттенхэма» Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэл Леви прокомментировал отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино.

«Маурисио и его тренерский штаб всегда будут частью нашей истории. Я с огромным восхищением отношусь к тому, как он справлялся с трудными временами вдали от дома, пока мы строили новый стадион, и к теплу и позитиву, которые он принес нам. Я хотел бы поблагодарить Маурисио и его тренерский штаб за все, что они сделали», - цитирует Леви Sky Sports.

Напомним, что Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» под руководством 47-летнего специалиста набрал 14 очков в 12 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.